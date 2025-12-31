مهارت آموزی ۱۰۰۰ جوان در لرستان درقالب طرح «مهتا»
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان از اجرای طرح «مهتا» در مسیر مهارتآموزی تا اشتغال پایدار برای هزار جوان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل ورزش و جوانان لرستان از اجرای موفق طرح «مهتا» (مهارت تا اشتغال) در استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف توانمندسازی جوانان و اتصال مستقیم مهارت به بازار کار، هماکنون با سرعت و کیفیت مطلوب در لرستان در حال اجراست.
فرهاد دیناروند خاطرنشان کرد: در قالب طرح مهتا حدود یکهزار جوان در حال آموزش مشاغل پرکاربرد و مورد نیاز بازار کار هستند. این طرح ملی به همت وزارت ورزش و جوانان و در قالب تفاهمنامهای مشترک با نیروهای مسلح و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اجرا میشود و در استان لرستان نیز با همکاری مؤثر این سه نهاد، روند اجرایی آن رضایتبخش و رو به رشد است.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به مزیت مهم این طرح افزود: سربازان جوان پس از گذراندن دورههای تخصصی و مهارتی، موفق به دریافت مدارک معتبر از سازمان فنی و حرفهای میشوند و پس از فراغت از دوران مقدس سربازی، بدون واسطه و بهعنوان نیروی کار ماهر وارد بازار اشتغال خواهند شد؛ موضوعی که نقش مهمی در کاهش بیکاری جوانان و افزایش بهرهوری نیروی انسانی دارد.
دیناروند بیان کرد: اجرای این بخش از طرح مهتا با همت حوزه معاونت جوانان ادارهکل ورزش و جوانان لرستان و با همکاری سازمانهای مردمنهاد مجری انجام میشود که در استان، مؤسسات مردمنهاد «طنین سبز افلاک» و «ورزشکاران پویای افلاک» با دبیری راضیه حسیوند و محسن رحمتی، مسئولیت اجرای آن را برعهده دارند.
وی از اجرای بخش ورزشی این تفاهمنامه مشترک خبر داد و گفت: در قالب همکاری وزارت ورزش و جوانان با نیروهای مسلح، ۳۰ سرباز جوان بهصورت رایگان در دورههای مربیگری ورزشی آموزش خواهند دید. این افراد پس از طی دورههای تئوری و عملی، موفق به دریافت مدرک رسمی مربیگری میشوند.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان تصریح کرد: این بخش از طرح با همت هیئت آمادگی جسمانی استان برنامهریزی شده و قرار است در سه ماه پایانی سال اجرا شود؛ اقدامی که علاوه بر ارتقای مهارتهای ورزشی سربازان، زمینه اشتغال آنان پس از پایان خدمت را نیز فراهم میکند.
دیناروند تأکید کرد: طرح مهتا نمونهای موفق از همافزایی بین دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و نهادهای مردمی است و میتواند به الگویی اثربخش برای پیوند مهارت، خدمت مقدس سربازی و اشتغال پایدار جوانان تبدیل شود.