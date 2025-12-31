پخش زنده
امروز: -
استانداری هرات افغانستان از افزایش حجم انتقال کالا از مسیر ریلی خواف - هرات خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، محمد یوسف سعیدی سخنگوی استانداری هرات اعلام کرد: برای نخستین بار، بیش از چهار هزار و ۸۰۰ تُن اموال تجارتی در یک شبانهروز از طریق خط آهن هرات–خواف منتقل شده است.
وی افزود: ارزیابیهای فنی نشان میدهد که خط آهن هرات–خواف در یک ماه توانایی انتقال بیش از ۱۲۰ هزار تُن کالا و در یک سال توانایی انتقال بیش از ۱/۵ میلیون تُن کالا را دارد.
پیشتر نیز سفارت ایران در افغانستان اعلام کرد سال آینده حجم انتقال کالا از مسیر خط آهن خواف- هرات به ۱/۵ میلیون تن افزایش مییابد.
افزایش ظرفیت انتقال کالا از این مسیر ریلی یکی از محورهای مذاکرات رئیس اداره راه آهن ایران با مقامات افغانستان بود.
خط آهن خواف- هرات، افغانستان را به آبهای آزاد بین المللی و شبکه ریلی اروپا وصل میکند و مسئولان افغان نیز بر استفاده بهینه از این خط آهن و ارتقای ظرفیت آن تأکید دارند.
البته ظرفیت فعلی انتقال کالا از این مسیر با ظرفیت نهایی آن فاصله دارد. خط آهن خواف - هرات میتواند سالانه ۶ میلیون تن بار و یک میلیون مسافر را جابجا کند.
حکومت افغانستان نیز اعلام کرده است قطعه دوم فاز چهارم این خط آهن که قطعه پایانی آن میباشد، در دست احداث است.