به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهرضا گفت: در راستای برخورد قاطع با تهدید کنندگان سلامت جامعه و همچنین مبارزه با قاچاق کالا وبه دنبال گزارش مأموران نیروی انتظامی ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا، سه هزار کیلوگرم انواع ماهی‌های جنوب، سالمون و سوشی در سه نوبت کشف و توقیف شد.

حمید رئیس زاده، عرضه ماهی تازه را در خودرو ممنوع و در مراکز مجاز قابل عرضه دانست و تاکید کرد: ماهی تازه بارعایت ضوابط و گرفتن گواهی حمل بهداشتی – قرنطینه‌ای از شبکه دامپزشکی شهرستان مبدأ و با خودرو‌های دارای پروانه اشتغال به حمل از دامپزشکی حمل شود.

وی از شهروندان درخواست کرد با توجه به فسادپذیری بالای فرآورده‌های خام دامی و اهمیت شرایط نگهداری و بهداشتی، هر گونه فرآورده مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های مجاز دارای پروانه اتاق اصناف تهیه کنند، تا درصورت وجود تخلف احتمالی قابل پیگیری باشد و به هیچ وجه این فرآورده‌ها را از فروشندگان دوره گرد خریداری نکنند.