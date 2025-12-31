به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی علیزاده افزود: با توجه به حجم بالای تقاضای سفر در خطوط ده و چهار ، تعداد ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین ۱۸ متری به زودی پس از انتقال به تهران، در این دو خط تندرو مستقر شود تا تأثیر ملموسی در بهبود زمان سفر و کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تأکید بر ضرورت تسریع در ترخیص و بهره‌برداری از این اتوبوس‌ها تاکید کرد: اتوبوس‌های دو کابین جدید با برخورداری از امکانات به‌روز، نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل عمومی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های روزافزون مسافران خواهند داشت.