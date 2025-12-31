معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر رعایت نکات بهداشتی مانند نظافت شخصی، تهویه مناسب مسجد، تغذیه ایمن و حفظ بهداشت روانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با نزدیک شدن به ایام اعتکاف (۱۳ تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴) که یکی از عبادات مهم اسلامی به ویژه در ماه رجب است، بر رعایت نکات بهداشتی برای جلوگیری از مشکلات جسمی و بیماری‌ها تأکید کرد.

وی افزود: اعتکاف فرصتی برای ارتباط مستقیم با خداوند و پاکسازی روح است، اما حضور طولانی‌مدت در مسجد نیازمند توجه ویژه به بهداشت فردی و جمعی است.

دکتر شریفی با تاکید بر رعایت نظافت شخصی، ادامه داد: شستشوی مرتب دست‌ها و استفاده از وسایل شخصی مانند حوله، مسواک، ظرف غذا، قاشق و چنگال برای جلوگیری از انتقال بیماری‌ها ضروری است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه در فضای بسته مسجد، تهویه مناسب ضروری است، تصریح کرد: در شرایط همه‌گیری، استفاده از ماسک توصیه می‌شود، همچنین رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از تجمعات بیش از حد در فضا‌های کوچک الزامیست.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جدی شاپور اهواز بر مصرف آب و مواد غذایی بسته‌بندی‌شده و خودداری از نوشیدن مایعات داغ در ظروف یک‌بار مصرف شفاف و همچنین پرهیز از توزیع غذا در ظروف پلاستیکی یا فومی نامناسب و میوه/سبزیجات بدون سالم‌سازی تاکید کرد.

وی افزود: برای حفظ بهداشت روانی، تمرکز بر عبادت نیازمند آرامش ذهنی و دوری از دنیای بیرون است تا سلامت روان حفظ شود.

دکتر شریفی تأکید کرد که با رعایت این نکات، اعتکاف نه تنها به پاکسازی روحی منجر می‌شود، بلکه سلامت جسمانی و روانی معتکفین را نیز تضمین می‌کند. این توصیه‌ها برای حفظ سلامت عمومی در رویداد‌های مذهبی جمعی حیاتی هستند.