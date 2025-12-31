به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی بخش پاتاوه گفت: با هدف تنظیم بازار و یکسان سازی قیمت‌ها ۱۰ تن برنج دانه بلند پاکستانی برای تنظیم بازار به همت جهادکشاورزی شهرستان دنا تامین در بخش پاتاوه در حال توزیع است.

حسین پاساد با بیان اینکه این مقدار برنج با مشارکت ۶ عامل در حال توزیع است افزود: اقلام مثل روغن، برنج وقند به قیمت دولتی روزانه در بخش پاتاوه توزیع می‌شود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

پاساد با بیان اینکه همه عاملان توزیع کالا‌های دولتی در بخش همه روزه فعال هستند وکار توزیع اقلام روزانه ادامه دارد اضافه کرد: هدف اصلی از این اقدام، کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از سودجویی و دسترسی آسان مردم حتی در دورترین نقطه شهر بخش پاتاوه به کالا‌های اساسی با قیمت مصوب دولتی است.