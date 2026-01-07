مدیر امور اراضی استان زنجان از واگذاری زمین و مشوق‌های ویژه برای جذب سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: این اقدامات به کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید انرژی پاک کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ داود حیدری گفت: با توجه به نیاز به تأمین انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی، استان زنجان اقدامات گسترده‌ای برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی انجام شده است.

به گفته وی، یکی از اصلی‌ترین اقدامات، واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

مدیر امور اراضی استان زنجان گفت:طی دو سال گذشته، حدود ۱۲۷ هکتار زمین ملی برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان واگذار شده است. این زمین‌ها با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و با مشوق‌های ویژه، شامل تخفیف در قیمت زمین و معافیت از عوارض سنگین تغییر کاربری، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین، متقاضیان با زمین شخصی نیز می‌توانند از تسهیلات مشابه بهره‌مند شوند و در طی همین مدت، حدود ۱۰۰ هکتار زمین خصوصی مجوز اجرای طرحهای خورشیدی دریافت کرده‌اند.

حیدری گفت: این اقدامات موجب افزایش تعداد طرح های در دست اجرا و جذب سرمایه‌گذاران جدید شده است و پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید انرژی خورشیدی استان در سال آینده به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

وی افزود که توسعه انرژی خورشیدی نه تنها به تأمین انرژی پایدار کمک می‌کند، بلکه به رونق اقتصادی و بهبود شرایط برق در استان نیز منجر خواهد شد.