رئیس اداره هواشناسی تکاب گفت: شهر تکاب با دمای منفی ۲۲ درجه سانتیگراد، سردترین شهر کشور و آذربایجان غربی در شب گذشته بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره هواشناسی تکاب به وضعیت شدید سرما و پوشش سنگین برف در این شهرستان اشاره کرده و گفت: تکاب با ۲۲ سانتیمتر برف رکورددار استان در بارش برف بود، که این شرایط جوی، همراه با ورود جریانات سرد شمالی از شب گذشته، زمینهساز سرمای بیسابقه در تکاب شد.
جبرییلی افزود: شهر تکاب با دمای منفی ۲۲ درجه سانتیگراد، سردترین شهر کشور و استان آذربایجان غربی در شب گذشته بود.
وی گفت:در همین زمان، شهر سقز با منفی ۲۱.۵ درجه و تخت سلیمان با منفی ۲۱.۴ درجه سانتیگراد نیز شب سردی را تجربه کردند.
جبرئیلی با توجه به پوشش سنگین برف در منطقه، گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی درباره وقوع سرما و یخبندان در استان و تکاب، دمای منفی ۲۲ درجه ثبت و بدین ترتیب، شهر تکاب به عنوان سردترین شهر کشور اعلام شد