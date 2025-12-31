به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، بویین میاندشتی با دمای ۲۱ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین شب سال را سپری کردند و پس از آن میمه‌ای‌ها با دمای ۲۰ و ۸ دهم سلسیوس زیرصفر و عسگران با ۱۹ و ۵ دهم سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان در شب گذشته بودند.

همچنین در مناطق داران ۱۶ و ۹ دهم، چادگان به ۱۶ و ۸ دهم، اسلام آباد موگویی به ۱۴ و ۶ دهم سلسیوس زیرصفر رسید.

طبق پیش بینی هواشناسی استان فردا صبح بین دو تا سه درجه از سرمای هوا کاسته می‌شود.