شب گذشته شهرستان بویین میاندشت باثبت دمای ۲۱ و یک دهم زیر صفر سردترین نقطه استان اصفهان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، بویین میاندشتی با دمای ۲۱ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین شب سال را سپری کردند و پس از آن میمهایها با دمای ۲۰ و ۸ دهم سلسیوس زیرصفر و عسگران با ۱۹ و ۵ دهم سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان در شب گذشته بودند.
همچنین در مناطق داران ۱۶ و ۹ دهم، چادگان به ۱۶ و ۸ دهم، اسلام آباد موگویی به ۱۴ و ۶ دهم سلسیوس زیرصفر رسید.
طبق پیش بینی هواشناسی استان فردا صبح بین دو تا سه درجه از سرمای هوا کاسته میشود.