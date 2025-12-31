پخش زنده
رئیس اداره تحقیقات و توسعه صنعتی و سلامت ستاد کل نیروهای مسلح، تأمین تغذیه نظامی نیروهای مسلح و انجام کار علمی اثربخش و کاربردی را از عوامل مؤثر در افزایش ضریب موفقیت عملیاتهای نظامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «محمد عزیزی دلشاد» در آیین افتتاحیه اولین کنگره ملی تغذیه نظامی که صبح امروز (چهارشنبه) در دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار شد، گفت: توانمندی عملیاتی نیروهای مسلح برای حفظ کیان نظام جمهوری اسلامی ایران، وابسته به تجهیزات مناسب، طرحهای عملیاتی دقیق و هوشمندانه و پشتیبانی جامع است.
سردار عزیزی دلشاد ادامه داد: امروزه طرح عملیاتی و پشتیبانی آن، کاملاً درهم تنیدهاند؛ به گونهای که اگر طرح عملیاتی نوشته شود، اما پشتیبانی و لجستیک آن قابل اجرا نباشد، عملاً آن طرح قابل اجرا نخواهد بود؛ بنابراین یک رفتار تعاملی بین حوزههای مختلف از جمله عملیات و پشتیبانی ضروری است تا نسبت به موفقیت عملیات، اطمینان حاصل شود.
وی تغذیه را از ابعاد بسیار مهم پشتیبانی عملیات برشمرد و عنوان کرد: همانگونه که برای عملیات به سلاح و تجهیزات روز از جمله سامانههای آفندی و پدافندی، توپخانه، موشک و هواپیما نیاز داریم و نقص در هر یک میتواند به عدم موفقیت یا حتی شکست بیانجامد، با همین درجه از اهمیت باید به موضوع «سلامت» و «کفایت تغذیه نظامی» توجه کنیم.
رئیس اداره تحقیقات و توسعه صنعتی و سلامت ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه نیروی انسانی فرهیخته، کارآمد و با انگیزه، اصل اساسی موفقیت است، افزود: از نگاه ما که بر مکتب و عقیده استوار است، این اهمیت مضاعف میشود و تغذیه نیروی انسانی، ضریب اهمیت خود را از همین جا میگیرد؛ بنابراین توان رزمی ما وابسته به تغذیه مطمئن، سالم و کافی است.
سردار عزیزیدلشاد بر ضرورت حرکت در مسیر پژوهش و تحقیقات بومی برای تأمین نیازهای نیروهای مسلح تأکید و خاطرنشان کرد: سالهاست دریافتهایم که این مسیر، گشایشبخش و ارزشآفرین است. همانگونه که در عرصههایی مانند جنگ الکترونیک، سامانههای راداری و موشکی به برکت پژوهش به نتیجههای درخشانی مانند عملیات وعده صادق رسیدیم، برای ارتقای وضعیت تغذیه نظامی نیز باید به موضوع پژوهش توجه ویژهای داشته باشیم.
رئیس اداره تحقیقات و توسعه صنعتی و سلامت ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: مسیر پژوهش، مسیر ارزشآفرینی هم از نظر اقتصادی و هم بهویژه از نظر راهبردی و نظامی است؛ بنابراین محور پژوهش برای ما کاملاً برجسته و مورد استقبال ستاد کل نیروهای مسلح است.
وی با اعلام آمادگی ستاد کل نیروهای مسلح برای حمایت از تشکیل مجامع علمی در این حوزه، گفت: به عنوان نمونه، طی سال گذشته مرکز تخصصی نوآوری برنج با حمایت ستاد کل در دانشگاه ساری و مرکز تخصصی نوآوری گندم با حضور اساتید برجسته کشوری و بینالمللی در دانشگاه تبریز آغاز به کار کردهاند.
سردار عزیزیدلشاد ادامه داد: اگرچه انتظار ویژهای از پژوهشگران نیروهای مسلح مانند دانشگاههای علوم پزشکی ارتش و سایر دانشگاههای وابسته وجود دارد، اما این تلاشها منحصر به درون نیروهای مسلح نیست و باید همه ظرفیتهای علمی کشور را به کار گرفت. این دانشگاهها باید پیشتاز باشند و مانند لوکوموتیو، دیگر ظرفیتهای علمی کشور را به حرکت درآورند.
وی ابراز امیدواری کرد که همه دستگاههای ذیربط بتوانند در این مسیر، اثربخش و خدمتگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.
رئیس اداره تحقیقات و توسعه صنعتی و سلامت ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: تأمین تغذیه نظامی نیروهای مسلح و انجام کار علمی اثربخش، کاربردی و قابل استفاده برای آنان، موضوعی بسیار مهم است.