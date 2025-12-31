پخش زنده
۳ هزار و ۱۰۹ فقره پروانه کسب برای مشاغل مختلف از ابتدای سال در خراسان جنوبی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه صدور پروانههای کسب در استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش ۵ درصدی دارد، گفت: با صدور این پروانههای کسب برای بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ نفر شغل ایجاد شده است.
الیاس جویبان افزود: از این تعداد پروانه کسب ۵۲۰ مورد در حوزه مشاغل تولیدی، هزار و ۴۵۶ مورد توزیعی و هزار و۱۴۳پروانه در مشاغل خدماتی وخدمات فنی بوده است.
وی گفت: از این تعداد پروانه صادر شده ۹۰مورد مربوط به خانواده شهدا و ایثارگران بوده که بصورت رایگان برای آنها صادر شده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان افزود: بیشترین تعداد پروانههای کسب صادره مربوط به شهرستانهای بیرجند با تعداد هزار و ۲۳۱ فقره پروانه بوده است.
جویبان گفت: به طور میانگین بر اساس شاخص کشوری با صدور هر پروانه کسب برای بیش از ۲ و نیم نفر شغل ایجاد شده است.