رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور بهویژه جادههای شمالی از روز چهارشنبه ۱۰ دیماه تا یکشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار احمد کرمیاسد در تشریح محدودیتهای ترافیکی اظهار کرد: این محدودیتها با هدف ارتقای ایمنی، تسهیل عبور و مرور و مدیریت ترافیک، بهویژه در روزهای پایانی هفته و همزمان با افزایش حجم سفرها، اجرا میشود.
وی افزود: تردد همه موتورسیکلتها از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۰ دیماه تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی در صورت انجام مأموریتهای ضروری و حرکت در مسیر مجاز جریان ترافیک، از این ممنوعیت مستثنی هستند.
محدودیتهای محور کرج–چالوس
سردار کرمیاسد با اشاره به محدودیتهای ترافیکی محور کرج–چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است.
وی ادامه داد: در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۱۰، ۱۱ و ۱۲ دیماه ۱۴۰۴) در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیتهای یکطرفه مقطعی بنا به تشخیص مأموران پلیس راه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
به گفته وی، محدودیت قطعی تردد در این محور در روز شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ به این صورت اجرا میشود که از ساعت ۱۲، تردد خودروهایی که مقصد آنها چالوس است از آزادراه تهران–شمال محدود خواهد شد و از ساعت ۱۳، محور از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس به طور کامل مسدود میشود.
سردار کرمیاسد افزود: از ساعت ۱۵ همان روز، محور مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه (شمال به جنوب) اجرا و این طرح ساعت ۲۴ پایان یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه میشود.
وی تأکید کرد: در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان اتمام زودتر از موعد طرح یکطرفه وجود دارد. همچنین تردد ساکنان محلی از جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است، اما خودروهای جنوب به شمال از ساعت اعلامشده اجازه عبور از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.
محدودیتهای محور هراز
رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محور هراز نیز گفت: تردد کلیه تریلرها در این محور همچنان ممنوع است.
وی افزود: تردد کامیونها و کامیونتها بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۰ دیماه و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه تا یکشنبه (۱۱ تا ۱۴ دیماه ۱۴۰۴) ممنوع خواهد بود.
به گفته وی، در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای یادشده بهصورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال میشود.
سایر محورهای مواصلاتی
سردار کرمیاسد افزود: در محور قدیم رشت–قزوین و بالعکس، در صورت افزایش حجم ترافیک و به تشخیص پلیس راه، تردد انواع تریلر و کامیون بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۰ دیماه و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۱ و ۱۲ دیماه ۱۴۰۴) ممنوع است.
وی ادامه داد: در محور آستارا - اردبیل و بالعکس نیز در صورت افزایش حجم ترافیک، تردد انواع تریلر و کامیون بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸ تا ۲۴ روز شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محور فشم نیز گفت: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روزهای جمعه و شنبه (۱۲ و ۱۳ دیماه ۱۴۰۴)، محدودیت ترافیکی به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم از انتهای میدان آباد یا پیچ کلیکان اعمال میشود.
هشدار هواشناسی
سردار کرمیاسد با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی تا ۱۲ دیماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع سیلاب، بارش برف و کولاک در مناطق کوهستانی و حادثهخیز، در صورت لزوم برای پیشگیری از سوانح جادهای، محدودیت یا ممنوعیت تردد در محورهای پرخطر کشور اعمال خواهد شد.