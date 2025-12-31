پخش زنده
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: فردی از طریق جعل اسناد، سندسازی و جعل مهر برخی شرکتها بیش از ۸ میلیارد تومان از شرکت زیرمجموعه سایپا برداشت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس پوریانی افزود: با دریافت گزارشهایی مبنی بر وقوع سوءجریانات مالی در شرکت سایپا خزر قائمشهر و با صدور دستورات قضایی لازم از سوی دادستان انقلاب این شهرستان، موضوع در دستور کار دستگاههای اطلاعاتی قرار گرفت.
وی گفت: بر اساس نتایج تحقیقات و مستندات بهدستآمده، متهم از طریق جعل اسناد، سندسازی و جعل مهر برخی شرکتها، اقدام به برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه و انتقال آن به حسابهای متعدد از جمله نزدیکان خود کرده است.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: طبق بررسیهای اولیه، میزان وجوه برداشتشده بیش از ۸ میلیارد تومان برآورد شده که با ادامه تحقیقات، احتمال افزایش این مبلغ وجود دارد.
پوریانیهمچنین افزود: با تکمیل مستندات، دستور جلب متهم صادر و نامبرده بازداشت شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی و تفهیم اتهام، متهم به جرایم ارتکابی اقرار و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.