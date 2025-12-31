پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر کاهش شدید قدرت خرید مردم، حل مشکلات معیشتی را یک فوریت ملی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمجتبی حسینی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت: در مدیریت بازار و حمایت از تولید، با هیچ مدیری تعارف نخواهیم داشت و برخورد قاطع با اخلالگران بازار در اولویت قرار دارد.
او با اشاره به شرایط سخت معیشتی مردم تاکید کرد: کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها، ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری، کارشناسی و هماهنگی برای کنترل بازار و تأمین کالاهای اساسی را بیش از هر زمان دیگری نشان میدهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه اعتراض و نارضایتی مردم نسبت به افزایش بیرویه و غیرمنطقی قیمتها قابل درک است افزود: ثبات اقتصادی یک مطالبه عمومی و بحق مردم است و برخی تصمیمات و سیاستهای اشتباه اقتصادی موجب فشار مضاعف بر معیشت اقشار مختلف شده است.
حسینی نابسامانی یا کمبود کالا در بازار را ناشی از ضعف تدبیر مدیریتی دانست و تصریح کرد: هیچ توجیهی برای کمبود یا آشفتگی بازار پذیرفتنی نیست و مدیران دستگاههای متولی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
او با تأکید بر تشدید نظارتها از سوی دستگاههایی همچون صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی، تاکید کرد: برخورد قاطع، جدی و بدون اغماض با محتکران و اخلالگران بازار در دستور کار قرار دارد و برای واحدهای متخلف، اشد مجازات اعمال خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تسریع در راهاندازی بازارچههای عرضه مستقیم کالا و حذف واسطهها را یکی از راهکارهای اصلی تنظیم بازار بیان کرد و گفت: با بهروزرسانی زیرساختها و بهرهگیری از سامانهها و ابزارهای هوشمند، بهویژه در فضاهای دارای ظرفیت، باید زمینه دسترسی مستقیم مردم به کالاها فراهم شود.
حسینی حضور میدانی مدیران در بازار و رصد لحظهای وضعیت کالاهای اساسی را ضروری دانست و افزود: تصمیمات مدیریتی باید پیش از بروز بحران اتخاذ شود؛ مدیران باید بهصورت مستمر از موجودی انبارها و نیاز روزهای آینده اطلاع داشته و پیش از کمبود، نسبت به تأمین و تزریق کالا اقدام کنند.
او همچنین بر هماهنگی کامل تصمیمات اقتصادی دستگاهها با سیاستهای کلان استان تأکید کرد و گفت: پاسخگویی در برابر تصمیمات اقتصادی یک اصل است و هیچ مدیری نباید خود را نسبت به تأثیر تصمیماتش بر زندگی مردم بیمسئولیت بداند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تاکید کرد: در مسیر حمایت از تولید و معیشت مردم، با هیچکس تعارف نداریم و در همین راستا، دو نفر از مدیران بانکی استان به دلیل ناکارآمدی در انجام تکالیف بانکی و حمایت از تولید، تغییر خواهند کرد.