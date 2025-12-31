فرمانده سپاه لاهیجان گفت : دهه بصیرت ، یادآور روز‌هایی است که ملت ایران با هوشیاری و حضور به‌موقع خود، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مراسم گرامیداشت دهه بصیرت و میثاق امت با ولایت در مسجد جامع لاهیجان برگزار شد.

فرمانده سپاه لاهیجان در این مراسم گفت: دهه بصیرت و میثاق امت با ولایت، یادآور نقش تعیین‌کننده آگاهی و ولایت‌مداری ملت ایران در خنثی‌سازی فتنه‌ها و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی است و ابعاد مختلف حماسه نهم دی باید بیش از گذشته برای نسل جوان در این شهرستان تبیین شود.



سرهنگ محمد مهرزاد افزود: دهه بصیرت، یادآور روز‌هایی است که ملت ایران با هوشیاری و حضور به‌موقع خود، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد و برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و بصیرتی در این دهه، نشان‌دهنده استمرار همان روحیه انقلابی و ولایتمداری است.