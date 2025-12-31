به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد بن علی بن موسی مشهور به امام جواد علیه السلام و امام محمدِ تقی، نهمین امام شیعیان و از القاب ایشان می‌توان به ابن الرضا و جواد اشاره کرد. دلیل داشتن لقب جواد، بخاطر بخشش و احسان فراوان این امام عظیم شأن بود. به مناسب سالروز ولادت امام محمد بن علی مروری بر زندگی نامه ایشان از تولد تا شهادت خواهیم داشت. با ما همراه باشید.

القاب نسب و کنیه

امام محمد بن علی بن موسی بن جعفر (ع)، به جواد الائمه مشهور است. نسبت وی با فاصله ۶ نسل به اولین امام شیعیان، یعنی امام علی علیه السلام میرسد. پدر ایشان امام رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان و مادرش، سَبیکه نوبیه نام داشت و کنیه وی ابوجعفر و ابوعلی است.

در منابع و روایات بیشتر از وی با نام ابوجعفر ثانی یاد میشود تا با امام باقر علیه السلام (ابوجعفر اول) اشتباه گرفته نشود. مهمترین القاب این امام بزرگوار، جواد و ابن الرضا بوده و از سایر القاب وی میتوان به تقی، قانع، زکی، مختار، رضی، متوکل، منتجب و مرتضی نیز اشاره کرد.

تولد

امام جواد علیه السلام در سال ۱۹۵ هجری و در مدینه چشم به جهان گشود. در مورد روز تولد ایشان، بین مورخان و عالمان اختلاف نظر وجود دارد. شیخ مفید، کلینی و طوسی زمان تولد امام جواد علیه السلام را در ماه رمضان دانسته‌اند. اما در دعایی از کتاب مصباح شیخ طوسی که آن را به واسطه ابن عیاش از شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی که سومین نایب امام زمان علیه السلام بود، نقل نموده، آمده است که: «اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِالْمَوْلُودَیْنِ فِی رَجَبٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الثَّانِی وَ ابْنِهِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُنْتَجَبِ: خدایا! از تو درخواست می‌کنم به حقّ دو مولود ماه رجب، محمد بن على دوم (امام جواد علیه السلام)، و فرزندش على بن محمد برگزیده (امام هادى علیه السلام).» علاوه بر این خود ابن عیاش خود به ولادت امام محمد تقی اشاره کرده که در دهمین روز از ماه رجب می‌باشد.

در خانواده ایشان و همچنین در بین شیعیان از امام جواد علیه السلام به عنوان مولود پر از خیر و برکت یاد شده است. در روایتی از امام رضا علیه السلام نیز نقل شده است که امام فرموده: «این مولودى است که براى شیعیان ما، با برکت‌تر از او زاده نشده است»

کودکی و آغاز امامت

امام نهم شیعیان، امام جواد علیه السلام، فقط هشت سال سن داشت که که پس از شهادت پدرش، امام رضا علیه السلام، به امامت رسید. دوران امامت ایشان همزمان با خلافت دو خلیفه عباسی، یعنی مأمون و معتصم، بود.

عبادت زیاد و نماز امام جواد (ع)

باقر شریف قرشی، پژوهشگر و مورخ عراقی، امام جواد علیه السلام را جزو عابدترین و خالص‌ترین مردم در زمانه اش معرفی کرده و زیادی نافله‌های امام معصوم سخن گفته است.

او در مورد نافله‌های امام جواد علیه السلام میگوید که در هر رکعت از نافله هایش سوره حمد و توحید را ۷۰ مرتبه قرائت می‌نمود. علاوه بر این در روایتی که از سید ابن طاووس نقل شده امام جواد علیه السلام به هنگام رسیدن ماه قمری، دو رکعت نماز میگذارد که در رکعت اول، پس از حمد، ۳۰ بار سوره توحید و در رکعت دوم پس از حمد، ۳۰ بار سوره قدر را قرائت میکرد و سپس صدقه میداد.