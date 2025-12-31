پخش زنده
امروز: -
موج جدید بارشی از اواخر وقت امروز وارد آذربایجانغربی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی گفت: با ورود موج جدید بارشی از اواخر وقت امروز چهارشنبه شرایط جوی استان برای بارش متناوب برف و باران و وزش باد فراهم خواهد شد.
سعید خلیلی افزود: این وضعیت ناپایدار تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت و بیشترین شدت بارشها برای نوار جنوب غربی استان پیشبینی میشود.
خلیلی تصریح کرد: در این مدت لغزندگی و آبگرفتگی معابر، یخزدگی، کولاک برف، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای دور از انتظار نخواهد بود.
وی، با اشاره به روند دمایی گفت: طی امروز و فردا شاهد افزایش نسبی دماها، بهویژه دماهای کمینه خواهیم بود، اما از شامگاه جمعه کاهش محسوس دما در سطح استان آغاز شده و این روند تا روزهای آغازین هفته آینده ادامه خواهد داشت.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، با اشاره به وضعیت دمای هوا در ۲۴ ساعت گذشته اضافه کرد: در این مدت تکاب با ۲۲ درجه زیر صفر سردترین شهر استان گزارش شده است.