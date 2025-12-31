پخش زنده
امروز: -
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: هزار و ۵۰۰ مبلغ در فارس مهارتهای تخصصی را برای برگزاری مراسم اعتکاف فرا گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت الاسلام محمد باقر ولدان افزود: این همایش با محوریت اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت ویژه مسئولان و مبلغان مراسم معنوی اعتکاف برگزار شد
حجت الاسلام ولدان افزود: امسال برای هر پانزده دانش آموز علاوه بر مربی، یک مبلغ در کنار دانش آموزان قرار میگیرند و معارف دینی و تربیتی و معرفتی را آموزش میدهند.
ولدان تاکید کرد: پیش بینی میشود ۲۰۰ هزار نفر در هزا و ۲۰۰ مسجد فارس، معتکف شوند.