به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت الاسلام محمد باقر ولدان افزود: این همایش با محوریت اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت ویژه مسئولان و مبلغان مراسم معنوی اعتکاف برگزار شد

حجت الاسلام ولدان افزود: امسال برای هر پانزده دانش آموز علاوه بر مربی، یک مبلغ در کنار دانش آموزان قرار می‌گیرند و معارف دینی و تربیتی و معرفتی را آموزش می‌دهند.

ولدان تاکید کرد: پیش بینی می‌شود ۲۰۰ هزار نفر در هزا و ۲۰۰ مسجد فارس، معتکف شوند.