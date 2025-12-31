

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، شب گذشته شاهد استقرار هوای سرد و یخبندان در سطح استان بودیم که شرایط را برای تشکیل مه، بخصوص در مناطق مرطوب و کوهستانی فراهم کرد.

دمای هوا بامداد امروزدر شهر کرمانشاه، بین ۶ تا ۸ و در نواحی سردسیر به طور غالب بین ۱۰ تا ۱۴ درجه سلسیوس زیر صفر رسید.



کارشناس اداره کل هواناسی استان کرمانشاه اعلام کرد : بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده از شدت سرما در غالب نقاط استان کاسته می‌شود. همچنین، طی ساعاتی از روز جمعه تا ظهر شنبه، عبور موجی ناپایدار سبب بارش‌هایی (غالباً به صورت برف) بخصوص در نیمه غربی و منطقه اورامانات خواهد شد.