به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون با اشاره به مصرف بیش از ۵۰۰ میلیون لیتر بنزین از مهرماه تا آذرماه امسال در منطقه اهواز گفت: این رقم نشان دهنده افزایش ۷ درصدی بنزین و ۳۷ میلیون لیتر بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی درباره کیفیت بنزین اظهار کرد: بنزین تحویلی مطابق با استاندارد‌های زیست محیطی است و بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی در حال اجراست، به‌نحوی که بابت هیچ خودرویی که در منطقه اهواز تردد دارد، مشکل خاصی از این جهت نداریم و هیچ نیازی به اکتان‌افزا نیست.