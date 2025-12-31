پخش زنده
مدیر پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز میزان مصرف بنزین از مهر تا آذرماه امسال در منطقه اهواز را بیش از ۵۰۰ میلیون لیتر بنزین اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون با اشاره به مصرف بیش از ۵۰۰ میلیون لیتر بنزین از مهرماه تا آذرماه امسال در منطقه اهواز گفت: این رقم نشان دهنده افزایش ۷ درصدی بنزین و ۳۷ میلیون لیتر بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
وی درباره کیفیت بنزین اظهار کرد: بنزین تحویلی مطابق با استانداردهای زیست محیطی است و بهبود کیفیت فرآوردههای نفتی در حال اجراست، بهنحوی که بابت هیچ خودرویی که در منطقه اهواز تردد دارد، مشکل خاصی از این جهت نداریم و هیچ نیازی به اکتانافزا نیست.