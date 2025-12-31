پخش زنده
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گیلان این همایش را گامی برای توسعه مالی فعالان اقتصادی استان با استفاده از شیوههای نوین تامین مالی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نخستین همایش بررسی شیوههای نوین مالی امروز با حضور جمعی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد تا شیوههای نوین تامین مالی حوزههای مختلف اقتصادی استان بررسی و راهکاریهای تامین مالی اقتصادی تبیین شود.
علیرضا نوروزی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا با روشهای نوین جریان مالی فعالان اقتصادی استان را تقویت کنیم افزود: باید از فرصتهای نو و جدید ومطالبه گری قانونی برای ارتقای جایگاه اقتصادی استان بهره گرفت و فعالان اقتصادی هم با بهره گیری از این روشها برای ارتقای واحد اقتصادی خود بکوشند وهم جایگاه گیلان را درکشور ارتقا دهند.
مجیدکریمی ریزی مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت اقتصاد هم دراین همایش گزارشی ازراهکارهای توسعهی الگوهای مالی ارایه کرد و گفت : نوآوری و نهاد سازیهای قانونی ، احصای فرصتها و قوانین خاص درسرمایه گذاری کشور میتواند منجر به رونق کاری در حوزه فعالان اقتصادی شود.