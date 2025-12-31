پخش زنده
نشست بررسی راهکارهای سرعت بخشی در راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر و بندر خشک منطقهای در محدوده مشترک شهرستانهای کاشمر، تربتحیدریه و مهولات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار کاشمر در این نشست با اشاره به سابقه قانونی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر گفت: این منطقه در سال ۱۳۸۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی را دریافت کرده و جانمایی آن در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری محور کاشمر ـ شادمهر و در اراضی بالادست فاز دوم شهرک صنعتی انجام شده است.
قربانی با بیان اینکه بخش زیادی از زیرساختهای لازم فراهم شده یا در آستانه تکمیل است افزود: راه اندازی فاز دوم شهرک صنعتی، ساخت تصفیهخانه، پست ۱۳۲ کیلوولت، استقرار دستگاههای استاندارد و گمرک، اتاق صنعت، معدن و تجارت و همچنین ایجاد نیروگاههای متعدد خورشیدی از جمله ظرفیتهای ایجاد شده در این محدوده است.
فرماندار کاشمر ادامه داد: محور شادمهر نیز به عنوان یکی از زیرساختهای کلیدی، امسال پیشرفت قابل توجهی داشته و فرودگاه خصوصی کاشمر ـ که نیازمند توسعه و فعالسازی است ـ از دیگر ظرفیتهای مهم منطقه محسوب میشود.
قربانی با تأکید بر نقش راهبردی کاشمر در توسعه خراسان رضوی گفت: کاشمر یکی از شهرهای مهم خراسان رضوی است که با تکیه بر این زیرساختها قادر است موتور محرک توسعه پایدار منطقهای باشد و تاکنون سرمایهگذاران متعددی آمادگی مشارکت در این پروژه را اعلام کردهاند.
وی با اشاره به برخی موانع پیشِرو گفت: با وجود پیگیریهای متعدد، منطقه ویژه اقتصادی کاشمر همچنان با مشکلاتی در استعلامات و اخذ مجوزهای لازم روبهرو است. شرکت سرمایهگذاری نیرو به عنوان آخرین گزینه برای سازمان مسئول منطقه معرفی شده که تعیین تکلیف آن ضروری است.
فرماندار کاشمر افزود: دستگاههای اجرایی شهرستان با همراهی استانداری، نماینده مردم در مجلس و مدیریت شهرستان، با عزم جدی پیگیر تحقق این طرح مهم هستند.
قربانی در پایان با تأکید بر ضرورت تعیین سریع سازمان مسئول و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاهها گفت: صدور «مجوز سرمایهگذاری بینام منطقه ویژه اقتصادی کاشمر» میتواند همزمان مشکل تعیین سازمان مسئول و بسیاری از فرآیندهای اداری را رفع کند.