از ۵۵ هزار تن گوشت مرغ تولید شده در استان مرکزی، بیش از ۳۰ درصد آن مازاد بر نیاز بوده و به سایر استانها ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیر طیور استان مرکزی از تحقق ۱۰۰ درصدی تعهد جوجهریزی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در آذر سال جاری خبر داد و گفت: در این ماه، مجموعاً ۳ میلیون و ۱۵۵ هزار قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شد.
عباس صالحی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر، میزان جوجهریزی در واحدهای گوشتی استان به ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته و بیانگر پایداری و توانمندی تولیدکنندگان در تأمین نیاز بازار و استمرار تولید در شرایط اقتصادی دشوار است.
او گفت: این میزان جوجهریزی در سال ۱۴۰۴ منجر به تولید ۵۵ هزار تن گوشت مرغ شد که بیش از ۳۰ درصد آن مازاد بر نیاز استان بود و به سایر استانهای کشور ارسال شده است.