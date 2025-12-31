بوکسور‌های مازندرانی در رقابت‌های بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور، یک طلا و یک نقره کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحله پایانی رقابت‌های بوکس قهرمانی بزرگسالان ایران (یادواره مرحوم پهلوان جاسم دلاوری) پس از چهار روز رقابت، با قهرمانی تیم کرمانشاه و معرفی نفرات برتر اوزان مختلف در سالن شهید همت فدراسیون بوکس آغاز به پایان رسید.

در پایان این رقابت‌ها، تیم استان کرمانشاه با کسب ۲۷ امتیاز عنوان قهرمانی را از آنِ خود کرد. تیم تهران با ۱۸ امتیاز در جایگاه نایب‌قهرمانی ایستاد و تیم آذربایجان غربی نیز با کسب ۱۶ امتیاز عنوان سوم را به دست آورد.

در این رقابت‌ها برای تیم مازندران؛ قاسم حمزه در ۷۰ کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا شد و آرشام حسنی در ۵۰ کیلوگرم نشان نقره کسب کردند.

نفرات برتر اوزان مختلف به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: مبین محمدنژاد (آذربایجان غربی) آرشام حسنی (مازندران) مهدی پرویزی (آذربایجان شرقی) محمدصالح گودرزی (لرستان)

۵۵ کیلوگرم: مهیاد صمدپور (قزوین) نیما بیات (تهران) علی دهقانی دولتی (خراسان جنوبی) فاضل مهدی‌زاده (خراسان رضوی)

۶۰ کیلوگرم: محمدامین کریمی (کرمانشاه) رضا فضلی (خوزستان) علی شعبانی‌زاده (گیلان) سامان شالیاری (همدان)

۶۵ کیلوگرم: مهدی امیری‌ظفر (کرمانشاه) سارو کاسان‌زانی (کردستان) محمدرضا جبارپور (تهران) اشکان گرمابی (خراسان شمالی)

۷۰ کیلوگرم: قاسم حمزه (مازندران) محمد پارسا حسن‌خانی (کرمانشاه) امیرحسین احمدی‌پور (خوزستان) عرشیا امیدی‌فر (تهران)

۷۵ کیلوگرم: عباس نایمی (کهگیلویه و بویراحمد) امیرعلی عطایی (البرز) ماردین فریدونی (کرمانشاه) ابراهیم حسین‌پور (چهارمحال و بختیاری)

۸۰ کیلوگرم: سهیل نیکزاد (آذربایجان غربی) هیربد اسلامی (کرمان) یاسر مؤمنی (اصفهان) سعید صدری (تهران)

۸۵ کیلوگرم: علی فتحی (تهران) نیما بهادر بیرانوند (لرستان) محمد قاطع (خوزستان) ارسلان مهردل (گلستان)

۹۰ کیلوگرم: سید حسین میراحمدی (چهارمحال و بختیاری) عرفان پرویزیان (اصفهان) آروین شاهبانی (هرمزگان) هادی محمدنژاد (اردبیل)

۹۰+ کیلوگرم: امیر ملک‌خطابی (کرمانشاه) عباس گرشاسبی (بوشهر) سید امیر حسینی (اصفهان) سید یوسف موسوی (تهران)