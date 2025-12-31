۱۱ هزار تُن برف از معابر شهر داران جمع آوری و به پارک دریاچه شهر داران منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار داران با اعلام برف‌روبی بیش از ۱۱ هزار تُن برف از معابر این شهر در ۴۸ ساعت گذشته گفت: تاکنون حدود ۸۵ درصد از معابر اصلی و فرعی این شهر پاک‌سازی شده است.

حسن کامکار با اشاره به انتقال برف جمع آوری شده به محل پارک دریاچه شهر داران، افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از انسداد معابر، کاهش خطر یخ‌زدگی و تسهیل عبور و مرور شهروندان اجرا شد.

وی ادامه داد: در این عملیات، از ۱۵ دستگاه برف روب و ۶ دستگاه خودروی حمل برف استفاده شده که ۵۰ درصد این تجهیزات به‌صورت استیجاری و با مشارکت اهالی داران تأمین شده است.

شهردار داران با اشاره به مصرف ۸۰ تُن نمک و ۵۶۰ تُن شن برای رفع لغزندگی معابر شهری گفت: این عملیات با مشارکت ۳۰ نفر از نیرو‌های خدماتی شهرداری و در قالب چهار گروه عملیاتی در ۱۸ محله شهر داران جرا شده است.

وی با اشاره به طول ۵۵۰ کیلومتری معابر شهر داران گفت: حضور و مشارکت خودجوش شهروندان در پاکسازی معابر شهری، جلوه‌ای روشن ازهمدلی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشت.