رئیس کل دادگستری استان از آزادی ۶۳ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی همزمان با سالگرد شهادت شهید سلیمانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان از آزادی ۶۳ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی استان کرمان همزمان با سالگرد شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی خبر داد.
وی با بیان اینکه مجموع بدهی این زندانیان حدود هزار میلیارد تومان بود، گفت: با گذشت شکات، حدود ۸۶ و نیم درصد این بدهی معادل ۸۶۵ میلیارد تومان بخشیده شد و تنها ۱۳ و نیم درصد آن، یعنی حدود ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، از طریق ستاد دیه، کمکهای مردمی و تسهیلات قرضالحسنه بانکی تأمین شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: در این اقدام خیرخواهانه، ستاد دیه مرکز کشور بیش از ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان، ستاد دیه استان حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و بانکهای عامل نیز نزدیک به ۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند.
حمیدی با اشاره به مکتب حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: توجه به محرومان و کمک به گرفتاران همواره از شاخصههای اصلی این شهید والامقام بود و این اقدام نیز به تأسی از همان فرهنگ انجام شد.
وی در پایان با قدردانی از همکاری شکات، خیران، سپاه ثارالله استان، ستاد دیه و دستگاههای همکار، این اقدام را موجب شادی روح مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی دانست.