به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان از آزادی ۶۳ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی استان کرمان همزمان با سالگرد شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی خبر داد.

وی با بیان اینکه مجموع بدهی این زندانیان حدود هزار میلیارد تومان بود، گفت: با گذشت شکات، حدود ۸۶ و نیم درصد این بدهی معادل ۸۶۵ میلیارد تومان بخشیده شد و تنها ۱۳ و نیم درصد آن، یعنی حدود ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، از طریق ستاد دیه، کمک‌های مردمی و تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی تأمین شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: در این اقدام خیرخواهانه، ستاد دیه مرکز کشور بیش از ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان، ستاد دیه استان حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و بانک‌های عامل نیز نزدیک به ۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند.

حمیدی با اشاره به مکتب حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: توجه به محرومان و کمک به گرفتاران همواره از شاخصه‌های اصلی این شهید والامقام بود و این اقدام نیز به تأسی از همان فرهنگ انجام شد.

وی در پایان با قدردانی از همکاری شکات، خیران، سپاه ثارالله استان، ستاد دیه و دستگاه‌های همکار، این اقدام را موجب شادی روح مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی دانست.