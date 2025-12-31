پخش زنده
چهار بازیکن تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با نظر کادر فنی مازاد و از تیم جدا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر تیم فوتبال صنعتنفت آبادان گفت: تیم صنعتنفت برای حضور پرقدرت در نیم فصل دوم خود را با جذب بازیکنان جدید در پستهای مختلف تقویت خواهد کرد.
بهنام سراج افزود: با توجه به پر بودن لیست صنعتنفت برای جذب بازیکنان جدید باید چند بازیکن مازاد شوند که در این راستا رضا بلیوند، حسین دریکوندی و هادی رفسنجانی از لیست خارج و از تیم جدا شدند.
او ادامه داد: امیر علیدادی نیز بدلیل پارگی رباط صلیبی بازیهای این فصل را از دست داد و مجبور شدیم این بازیکن هم از لیست کنار بگذاریم تا بازیکن جدید در این پست جذب شود.
مدیر تیم فوتبال صنعتنفت آبادان گفت: با نظر سرمربی امکان جدایی بازیکنان دیگر نیز وجود دارد تا امکان جذب بازیکنان جدید در پستهای مختلف فراهم شود، زیرا تیم برای حضور پرقدرت در نیم فصل دوم نیاز به تقویت دارد.
سراج افزود: به طور حتم تیم صنعتنفت یکی از مدعیهای اصلی صعود به لیگ برتر است، اما در برخی پستها با کمبود بازیکن مواجه است و برای کسب نتایج بهتر نیاز به تقویت دارد و تلاش کادر فنی و مجموعه باشگاه در این راستا خواهد بود.
تیم فوتبال صنعتنفت آبادان با ۲۹ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی رقابتهای لیگ دسته اول کشور قرار دارد.