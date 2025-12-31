به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: این مرحله دوم طرح است که برای دهک‌های ۴ و ۵ درآمدی، ۵۰۰ هزار تومان یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

وجیهه نوبانی افزود: خانواده‌ها می‌توانند در این دوره با استفاده از یارانه حمایتی خود، ۱۶ قلم کالای اساسی و پوشک بچه تهیه کنند.

یارانه مادران دهک‌های اول تا سوم، دهم آذر امسال واریز شد.

بیشتر بخوانید؛ اختصاص اعتبار مرحله تکمیلی طرح ملی یسنا برای مادران هرمزگانی

در این مرحله مادران تا پایان سال فرصت خرید دارند.

افراد برای اطلاع از اعتبار طرح یسنا می‌توانند با شماره ۰۲۱۶۳۶۹ تماس بگیرند و یا با شماره گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* از اعتبار طرح یسنا مطلع شوند.

مشمولان همچنین می‌توانند از طریق بازوی کالا برگ در نرم افزار بله، از موجودی کالا برگ خود آگاهی یابند.