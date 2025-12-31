به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: این طرح با هدف اصلاح الگوی مصرف برق و رفع ناترازی انرژی، تاکنون در شهر‌های خرمشهر، بهبهان، شوشتر، ماهشهر، دزفول و شادگان اجرا شده است.

به گفته علی خدری: این طرح با بهره‌گیری از هنر، خلاقیت و فعالیت‌های آموزشی، نسل کودک و نوجوان را با مفهوم انرژی و مصرف بهینه آشنا می‌کند.

وی با اشاره به طرح ملی سبا که به تایید وزارت نیرو و وزیر نیرو رسیده و مخفف سفیران بهینه‌سازی انرژی است، ادامه داد: این طرح که برای نخستین بار در کشور و استان برگزار می‌شود، محور خود را بر بانوان و دانش‌آموزان متمرکز کرده است.

وی تاکید کرد: بررسی‌ها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اجرای این طرح که فرهنگ‌سازی مصرف از خانواده‌ها آغاز می‌شود و بانوان نقش بسیار مهمی در مدیریت آن دارند، می‌تواند در نهایت طی یک بازه چهارساله باعث کاهش مصرف به میزان ۲ هزار مگاوات شود.

پیشتر در مراسمی میثاق‌نامه طرح ملی سبا توسط استاندار خوزستان به امضا رسیده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های وزارت نیرو، فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق و نقش خانواده و بانوان در مصرف بهینه برق است.

تربیت نسلی آگاه به مدیریت مصرف انرژی و تبدیل دانش‌آموزان به سفیران انتقال پیام.

کاهش الگوی مصرف خانگی از طریق تغییر رفتار و ارتقای سواد انرژی خانواده‌ها.

تقویت همکاری بین‌دستگاهی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی مستمر.

فراهم‌سازی محتوای آموزشی ابزارمحور و قابل استفاده برای معلمان و مربیان از اهداف اجرای این طرح است.