امروز: -
فیلم داستانی «شازده کوچولو»، فیلم «هامکا و سیتی راهام»، برنامه «سر سفره خدا» و مستند «تونی کروس»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «شازده کوچولو»، امروز ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش میشود.
این فیلم داستان دختربچهای است که پس از نقل مکان به خانهای جدید، با پیرمردی عجیب در همسایگی خود آشنا میشود.
شبکه چهار «هامکا و سیتی راهام»، را جمعه ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه پخش میکند.
این فیلم محصول ۲۰۲۳ روایتی است از زندگی یک دانشمند مسلمان در اندونزی پس از استقلال آن کشور.
«سر سفره خدا»، امشب ساعت ۲۰ از شبکه نهال پخش میشود.
نوجوانان و مراسم اعتکاف موضوع این برنامه است.
«تونی کروس»، جمعه ساعت ۲۲:۰۰ با کیفیت فور کی از شبکه فراتر پخش میشود.
این مستند مروری دارد بر فعالیت حرفهای تونی کروس فوتبالیست آلمانی در باشگاههای بایرن مونیخ، رئال مادرید و جام جهانی فوتبال.