کلاسهای دانشگاههای شهید بهشتی و علامه طباطبایی تا پایان ترم غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: با توجه به برودت هوا، ناترازی انرژی پیشآمده و به منظور رفاه حال دانشجویـان و کسب آمادگی برای برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴، همه کلاسهای آموزشی از یکشنبه ۱۴ دی تا پایان این نیمسال به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
همچنین بر اساس اعلام دانشگاه علامهطباطبائی، همه کلاسهای آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی این دانشگاه بهمنظور رفاه حال دانشجویان و برودت هوا و ناترازی انرژی از یکشنبه ۱۴ دی تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار میشود. امتحانات پایان نیمسال جاری به صورت حضوری و طبق تقویم آموزشی دانشگاهها برگزار خواهد شد. در صورت هماهنگی با واحد آموزشی، برگزاری جلسات دفاع (پایاننامه/ رساله) به صورت حضوری قابل انجام است. در غیر اینصورت با هماهنگی واحد آموزشی به زمان دیگر موکول میشود.