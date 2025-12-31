پخش زنده
رئیس سازمان دانشآموزی استان خوزستان گفت: برای میزبانی از هزار و ۵۰۰ دانش آموز معتکف در مساجد اهواز برنامه ریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امرالله قنواتی در سومین جلسه هماهنگی مراسم اعتکاف دانشآموزی با اشاره به آمادگی این سازمان برای میزبانی از دانشآموزان معتکف، به استقبال گسترده دانشآموزان از این مراسم معنوی اشاره کرد و اظهار داشت:: تلاش ما بر این است که محتوای خوب و جامعی را برای دانشآموزان در نظر بگیریم تا بتوانند در این بستر فرهنگی، نهایت استفاده را از اعتکاف ببرند.
وی افزود: برنامههای خاصی از جمله جلسات انس با قرآن، محافل قرآنی، ادعیه، حضور روحانیون برای پاسخگویی به سوالات شرعی و رویدادهای ویژه برای ایام اعتکاف دانشآموزی تدارک دیده شده است.
قنواتی با اشاره به برپایی پایگاههای اختصاصی اعتکاف دانشآموزی در مساجد شهر اهواز، بیان کرد: ظرفیتی حدود ۱۵۰۰ نفر از دانشآموزان در قالب مساجد ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفره در شهر اهواز در مراسم اعتکاف پوشش داده میشوند.