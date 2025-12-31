پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از واریز ۳ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال به حساب شهرداریهای استان از محل عوارض ارزش افزوده در نهماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: مطابق بند (الف) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، عوارض موضوع این قانون بر اساس جمعیت بین شهرداریها، دهیاری ها، اداره امور عشایر و فرمانداریها (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع میشود و در همین راستا، از محل عوارض ارزش افزوده، مبلغ ۳.۳۲۰ میلیارد ریال بهصورت مستقیم به حساب ۳۱ شهرداری استان در ۹ ماه گذشته واریز شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۲ درصد رشد داشته است.
کریمدادی با اشاره به سهم شهرداریهای مختلف استان افزود: در این مدت، شهرداری بیرجند با دریافت یکهزار و ۵۵۳ میلیارد ریال، طبس با ۲۹۶ میلیارد ریال، قائن با ۳۰۷ میلیارد ریال، فردوس با ۲۰۶ میلیارد ریال و نهبندان با ۱۴۰ میلیارد ریال، بالاترین میزان عوارض ارزش افزوده واریزی را در میان شهرداریهای استان به خود اختصاص دادهاند.
وی همچنین به سهم توسعهنیافتگی مناطق شهری، عشایری و روستایی اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۶۷۳ میلیارد ریال نیز برای مناطق توسعهنیافته شهری، عشایری و روستایی اختصاص یافته که ۶۵ درصد آن، معادل حدود ۴۳۷ میلیارد ریال به توسعه شهری تعلق دارد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده، نقش کلیدی در توسعه شهری، اجرای پروژههای عمرانی، بهبود زیرساختهای شهری و ارتقای خدمات عمومی دارد.
کریمدادی افزود: تداوم همکاری و مشارکت مؤدیان مالیاتی در پرداخت بهموقع مالیات و عوارض، زمینهساز افزایش اعتبارات عمرانی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تسریع روند توسعه شهری در استان خراسان جنوبی خواهد بود.