به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان‌های میاندوآب، باروق و چهاربرج گفت: راه ارتباطی ۲۸ روستای بخش نختالو باروق که بر اثر بارش برف و کولاک مسدود شده بود، باتلاش شبانه‌روزی راهداران بازگشایی شد.

میثم فرجی، بااشاره به تلاش راهداران برای بازگشایی راه‌های مسدودی در اثر شدت بارش‌ها اظهارکرد: همچنین راه ۲۵ روستای دیگر بخش نختالو مسدود است که امروز بازگشایی می‌شوند.

فرجی، با بیان اینکه پس از بازگشایی راه‌های روستایی و همچنین جاده سرچم، کولاک شدید بلافاصله جاده‌ها را مسدود می‌کند، گفت: راهداران راهدارخانه‌های قوروقچی و نختالو شبانه‌روز در راه‌ها هستند و تمام تلاش خود را برای برف‌روبی محور‌های ارتباطی روستا‌های بخش نختالو انجام می‌دهند.

وی، همچنین با اشاره به امدادرسانی به خودرو‌های گرفتار در برف و کولاک جاده سرچم، افزود: جاده سرچم در محدوده شهرستان باروق و چاراویماق به جهت اینکه کارگاهی، کوهستانی و برف‌گیر است هم‌اکنون کاملاً مسدود بوده و به هیچ وجه تردد از این مسیر انجام نمی‌شود.