به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئولان اقتصادی استان فارس در نشستی موضوع واردات برنج، کمبود روغن، تامین نهاده‌های دام و طیور را بررسی کردند.

جوانمردی از تشدید نظارت و بازرسی و رصد بازار و اصناف خبر داد و افزود: مردم در صورت مشاهده احتکار و گران‌فروشی با شماره ۳۲۳۴۰۰۰۰ تماس بگیرند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت فارس هم از رصد روزانه بازار‌های تحت نظارت این دستگاه خبر داد و افزود: هرگونه افزایش قیمت به صورت رسمی اعلام می‌شود.