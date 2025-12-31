پخش زنده
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس گفت: در ۶ ماه گذشته بیش از ۱۵ هزار بازرسی از بازار شیراز انجام گرفته و ۵ هزار تخلف ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئولان اقتصادی استان فارس در نشستی موضوع واردات برنج، کمبود روغن، تامین نهادههای دام و طیور را بررسی کردند.
جوانمردی از تشدید نظارت و بازرسی و رصد بازار و اصناف خبر داد و افزود: مردم در صورت مشاهده احتکار و گرانفروشی با شماره ۳۲۳۴۰۰۰۰ تماس بگیرند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت فارس هم از رصد روزانه بازارهای تحت نظارت این دستگاه خبر داد و افزود: هرگونه افزایش قیمت به صورت رسمی اعلام میشود.