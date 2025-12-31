توصیه جهاد کشاورزی به باغداران برای جلوگیری از سرمازدگی درختان و گلخانه ها
باغداران برای جلوگیری از سرمازدگی میوه های باقیمانده بر روی درختان را جمع آوری و به انبارهای مناسب منتقل کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان به باغداران توصیه کرد، برای جلوگیری از سرمازدگی در باغات و گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ مشعل گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی را تنظیم کنند زیرا احتراق کامل سوخت می تواند مصرف آن را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
نوید رضا فرهانی افزود :عایق بندی مناسب در سامانه های گرمایشی و انجام تعمیر دوره ای و تعمیر مشعل گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی برای اطمینان از کارکرد صحیح و کار آمد مشعل ها ضروری است.
وی افزود : مشعل های جدید و کارآمدتر و سامانه های کنترل خودکار می توانند سوخت را با بازده بالاتری سوزانده و در بلند مدت، صرفه جویی قابل توجهی ایجاد کنند.
فرهانی افزود: محافظت و ایجاد پوشش روی نهال های جوان (خصوصا در باغات تازه کاشت) و درختان آسیب پذیر با توجه به کاهش شدید دما و وزش باد (پلاستیک سیاه، گونی و نایلون) ،خودداری از عملیات هرس درختان، شخم و پاکنی در باغات ،خودداری از سمپاشی و محلولپاشی با توجه به کاهش محسوس دما و وزش باد، استفاده از پوشش هایی مانند کاه و کلش و مواد پلی اتیلنی برای باغات تازه کاشت و تنه درختان بارده بطوریکه طوقه درختان و محل اتصال شاخه های اصلی به تنه به علت حساس بودن به سرما حتماً پوشانده شوند می تواند از سرما زدگی باغات جلوگیری کند.