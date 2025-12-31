به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان به باغداران توصیه کرد، برای جلوگیری از سرمازدگی در باغات و گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ مشعل گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی را تنظیم کنند زیرا احتراق کامل سوخت می تواند مصرف آن را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

نوید رضا فرهانی افزود : عایق بندی مناسب در سامانه های گرمایشی و انجام تعمیر دوره ای و تعمیر مشعل گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی برای اطمینان از کارکرد صحیح و کار آمد مشعل ها ضروری است.

وی افزود : مشعل های جدید و کارآمدتر و سامانه های کنترل خودکار می توانند سوخت را با بازده بالاتری سوزانده و در بلند مدت، صرفه جویی قابل توجهی ایجاد کنند.

وی به باغداران توصیه کرد: میوه های باقیمانده بر روی درختان را جمع آوری و به انبارهای مناسب منتقل کنند.

