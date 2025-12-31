پخش زنده
دختر ورزشکار نجف آبادی در ترکیب نهایی تیم ملی کوراش بزرگسالان کشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد گفت: نفرات برتر رقابتهای انتخابی تیم ملی کوراش که در هشت وزن به میزبانی بجنورد برگزار شد، در رقابتهای جهانی حضور خواهند داشت.
مرتضی سلیمی افزود: پردیس عیدی وندی از شهرستان نجف آباد موفق به پوشیدن لباس تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان شد.
وی ادامه داد: پانزدهمین دوره مسابقات جهانی کوراش بزرگسالان از ۱۲ تا ۱۷ بهمنماه برای نخستین بار در ایران و به میزبانی بجنورد برگزار میشود.