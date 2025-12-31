پخش زنده
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان از انجام موفقیتآمیز انتقال یک مادر باردار بوکانی در شرایط جوی نامساعد و کولاک شدید برف خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان از انجام موفقیتآمیز انتقال یک مادر باردار بوکانی در شرایط جوی نامساعد و کولاک شدید برف خبر داد و افزود: پس از اعلام وضعیت یک مادر باردار ۳۰ ساله که در هفته ۲۵ بارداری قرار داشت، تیم مدیریت بحران شهرستان بوکان با هماهنگی کامل و در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شد.
علی حسین زاده افزود: این مادر باردار از روستای سلامت واقع در ۶۵ کیلومتری شهرستان بوکان و تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کورهکانی بود که انتقال وی به دلیل صعب العبور بودن و شرایط سخت جوی و کولاک شدید برف حدود ۴ ساعت به طول انجامید.
وی بیان کرد: این عملیات با همکاری اورژانس ۱۱۵، امور عمومی مرکز بهداشت، واحد نقلیه، اداره راهداری، تیم آفرود شهرستان بوکان، مامای مرکز خدمات جامع سلامت کورهکانی و بهورزان خانه بهداشت روستای سلامت انجام شد.
حسینزاده گفت: این مادر باردار پس از انجام مراقبتهای لازم و با وضعیت عمومی مناسب، هوشیار و اورینته، به اورژانس بیمارستان شهید دکتر قلیپور شهرستان بوکان منتقل شد و هماکنون تحت مراقبتهای درمانی قرار دارد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی تمامی عوامل دخیل در این مأموریت، تأکید کرد: همافزایی و هماهنگی بینبخشی دستگاههای اجرایی و درمانی، نقش تعیینکنندهای در حفظ جان بیماران، بهویژه مادران باردار، در شرایط بحرانی و جوی نامساعد دارد.