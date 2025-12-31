معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت : نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی کشور به‌مراتب حساس‌تر و تعیین‌کننده‌تر از دوران جنگ ۱۲ روزه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از فشار‌های اقتصادی و عملیات روانی، به‌دنبال ایجاد آشوب داخلی و ناامیدی در کشور هستند و اگر امنیت ملی تضعیف شود، هیچ اصلاح اقتصادی پایداری شکل نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه واقع‌بینی در توصیف شرایط کنونی کشور، شرط نخست فهم درست مسائل است، اظهار داشت: همه ما در قبال وضعیت امروز ایران مسئولیت تاریخی داریم. کشور در یکی از سخت‌ترین مقاطع فشار خارجی در تاریخ معاصر قرار دارد؛ فشاری که اکنون نمود اصلی آن در عرصه اقتصادی آشکار شده است.

وی تصریح کرد: شرایط فعلی نه محصول یک مقطع کوتاه‌مدت است و نه نتیجه یک عامل منفرد؛ بلکه حاصل یک روند طولانی و سازمان‌یافته فشار سیاسی، اقتصادی و امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران است و تحریم‌ها نقشی مستقیم و تعیین‌کننده در وضعیت اقتصادی کشور دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه افزود: تحریم نفتی، محدودیت در مبادلات بانکی، صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی، عملاً اقتصاد کشور را هدف گرفته و آثار آن به‌صورت مستقیم در زندگی مردم، از معیشت و بازار تا تولید و تأمین دارو، نمایان شده است.

سلیمانی با تأکید بر واقعی بودن فشار‌های معیشتی مردم گفت: انکار مشکلات اقتصادی به زیان کشور و مردم است. کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی اقتصادی بخشی از واقعیت زندگی امروز جامعه است و مطالبات مردم نیز کاملاً به‌حق است و باید با فوریت به آنها رسیدگی کنیم، اما نکته مهم اینجاست که رسانه‌ها باید این واقعیت‌ها را در کنار زمینه‌ها و عوامل اصلی آن بازتاب دهند، نه به‌صورت منفک و تک‌عاملی.

وی ادامه داد: این فشار‌ها ادامه همان تقابل آشکار دشمن است؛ تقابلی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به‌صورت نظامی بروز یافت. دشمن در آن مقطع به هدف خود نرسید و امروز همان اهداف را با ابزار اقتصادی و روانی دنبال می‌کند. ماهیت دشمنی تغییر نکرده، تنها شکل آن عوض شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، آمریکا و رژیم صهیونیستی را بازیگران اصلی این فشار‌های اقتصادی و روانی دانست و گفت: سیاست فشار حداکثری آمریکا و تهدید‌های مستمر رژیم صهیونیستی با هدف ایجاد آشوب داخلی، تضعیف کشور و تحقیر ایران در اذهان عمومی دنبال می‌شود؛ عرصه‌ای که رسانه‌ها در آن نقش محوری دارند.

سلیمانی با اشاره به عملکرد رسانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: رسانه‌های استان در آن مقطع نقش خود را به‌خوبی ایفا کردند؛ با روایت دقیق، از التهاب اجتماعی کاستند، اهمیت مقاومت مردم را نشان دادند و واقعیت تهدید را درست منتقل کردند. امروز نیز شرایط مشابه است، با این تفاوت که میدان نبرد، ذهن و ادراک عمومی جامعه است.

وی تأکید کرد: وضعیت کنونی حتی از زمان جنگ نظامی حساس‌تر است، زیرا دشمن تلاش می‌کند خود را پنهان کرده و با عملیات روانی، افکار عمومی را هدف بگیرد. در چنین شرایطی، نقش رسانه‌ها نه‌تنها کمتر از زمان جنگ نیست، بلکه به‌مراتب مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی دولت و مجموعه مسئولان کشور برای کاهش مشکلات خاطرنشان کرد: نقد منصفانه باید وجود داشته باشد، اما هم‌زمان نباید امنیت کشور تضعیف یا دشمن شاد شود. القای بن‌بست، بی‌پناهی و فروپاشی دقیقاً همان چیزی است که دشمن به‌دنبال آن است.

سلیمانی در پایان گفت: امروز رسانه‌ها یکی از ارکان اصلی مواجهه کشور با دشمنان هستند و بخشی از ساختار دفاعی کشور محسوب می‌شوند. روایت دقیق، تحلیل متوازن و پرهیز از ساده‌سازی، رویکردی مسئولانه و مبتنی بر واقعیت است که می‌تواند مسیر درست فهم عمومی را شکل دهد. این نقش، در شرایط کنونی، مسئولیتی دینی و ملی است.