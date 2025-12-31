پخش زنده
امروز: -
از گرامیداشت حماسه نهم دی و دیدار با خانواده شهدا تا هشدارهای مصرف انرژی، پیشبینی سرمای شدید و پیروزی پرگل پردیس قزوین؛ استان شاهد مجموعهای از خبرهای مهم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مردم ولایتمدار استان با حضور گسترده در مراسم گرامیداشت شانزدهمین سالروز حماسه نهم دی، بار دیگر بصیرت و انسجام ملی خود را به نمایش گذاشتند.
این اجتماع بزرگ یادآور روزی است که ملت ایران با وحدت و همبستگی در برابر فتنهها ایستاد و با بیعت دوباره با ولایت، نقشههای دشمنان را ناکام گذاشت.
تکریم خانواده شهدا در روز بصیرت
همزمان با نهم دی مسئولان محمدیه و آبیک با خانواده شهدا دیدار کردند.
حجتالاسلام آقا حسینی امام جمعه محمدیه، در دیدار با خانواده شهدای شریف آباد تأکید کرد: شهدا، امنیت و اقتدار کشور را هدیه دادند و تکریم خانوادههای آنان واجب است؛ چرا که عزت امروز مدیون از خودگذشتگی شهدا و خانوادههای صبورشان است.
حسینی فرماندار آبیک هم با حضور در منزل شهید طاهری از شهدای دفاع مقدس، با مادر این شهید والامقام دیدار و از ایثار و صبر آنان تجلیل کرد.
تأکید بر سلامت و شفافیت انتخابات شوراهای اسلامی
در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی، مسئولان استان قزوین با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و رصد مستمر فضای مجازی، سلامت و شفافیت انتخابات را از اولویتهای اصلی دانستند.
تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی استان به علت سرمای هوا
ستاد مدیریت بحران استان اعلام کرد: امروز، به علت سردی هوا و ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی، تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی استان تعطیل هستند.
امتحانات نهایی دانشآموزان و داوطلبان آزاد طبق برنامه برگزار میشود.
همچنین، مراکز امدادی، درمانی، آتشنشانی، هلالاحمر و انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و خدمات بانکی نیز از طریق شعب کشیک ارائه خواهد شد.
هشدار به مشترکان پرمصرف گاز
دانایی مدیرعامل شرکت گاز استان اعلام کرد: مشترکان پرمصرف در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف با قبض بالا مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به سردتر شدن هوا در روزهای آینده گفت: همراهی مردم در مدیریت مصرف نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از افت فشار و تأمین پایدار گاز خواهد داشت.
کاهش محسوس دما
هواشناسی از استقرار هوای سرد و کاهش محسوس دما تا فردا خبر داد.
جشنواره گل پردیس در مقابل نماینده شهرکرد
تیم فوتسال پردیس قزوین در هفته بیست و یکم لیگ برتر میزبان تیم جوادالائمه شهرکرد بود که این دیدار در پایان با نتیجه ۶ بر صفر به سود نماینده استان پایان یافت.
با احتساب این سه امتیاز تیم پردیس قزوین با ۲۷ امتیاز از ۲۰ بازی در رده هفتم جدول لیگ برتر فوتسال قرار گرفت.