به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛سرهنگ عباس اوراز گفت: عوامل گشت کلانتری ۱۱ سلطانیه حین گشت زنی به شخصی که در حال باز کردن قفل موتورسیکلت بود مشکوک و جهت بررسی بیشتر فرد را به کلانتری منتقل کردند.

وی افزود: سارق با مشاهده پلیس قصد فرار داشت که با هوشیاری ماموران، زمین گیر و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه گفت: متهم پس از انتقال به کلانتری به جرم خود اعتراف که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ اوراز به شهروندان توصیه کرد: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر و همچنین عدم رها سازی وسایط نقلیه موتوری بدون قفل و زنجیر در جلوی درب منزل یا مکان‌های خلوت، امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت وقوع سرقت و مشاهده موارد مشکوک، بلافاصله با مراجعه حضوری و یا تماس با پلیس ۱۱۰، آن را گزارش کنند.