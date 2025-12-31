نشست بصیرتی و جهاد تبیین در سیاهکل نشست بصیرتی و جهاد تبیین در سیاهکل نشست بصیرتی و جهاد تبیین در سیاهکل نشست بصیرتی و جهاد تبیین در سیاهکل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، به مناسبت فرارسیدن ایام ۸ و ۹ دی و دهه بصیرت، نشست بصیرتی و جهاد تبیین با حضور جمعی از اقشار مختلف مردم در شهرستان سیاهکل برگزار شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه سیاهکل در نشست بصیرتی و جهاد تبیین به مناسبت ۸ و ۹ دی با اشاره به حوادث فتنه سال ۸۸ گفت: دشمنان انقلاب اسلامی با طراحی نقشه‌ای شوم و پیچیده، درصدد ایجاد شکاف میان مردم و نظام و تضعیف اصل ولایت فقیه بودند، اما بصیرت، هوشیاری و حضور به‌موقع مردم تمامی این توطئه‌ها را خنثی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین تفهمی، ۹ دی را روز تجلی بصیرت، ولایتمداری و دشمن‌شناسی ملت ایران دانست و افزود: حضور آگاهانه مردم در صحنه، نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، اجازه سوءاستفاده فتنه‌گران و بدخواهان انقلاب را نخواهد داد.

وی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی، گفت: امروز دشمن با استفاده از جنگ ترکیبی، عملیات روانی و فضای مجازی، به دنبال تحریف واقعیت‌ها و تضعیف باور‌های انقلابی است و وظیفه همگان، به‌ویژه نخبگان و فعالان فرهنگی، روشنگری و افزایش بصیرت در جامعه است.

وی دهه بصیرت را فرصتی برای بازخوانی حوادث فتنه، عبرت‌آموزی از گذشته و تقویت روحیه انقلابی و ولایتمداری در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: استمرار راه شهدا و حفظ وحدت و هوشیاری، ضامن عبور موفق از توطئه‌های دشمنان در شرایط کنونی است.