تفسیر تسنیم یکی از تفسیرهای ارزشمند دنیای معاصر
نماینده ولیفقیه در مازندران، تفسیر شریف «تسنیم» اثر آیتالله جوادی آملی را یکی از تفاسیر ارزشمند دنیای معاصر دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله محمدباقر محمدی لائینی صبح چهارشنبه در همایش «ندای قرآن در دریای علویان» گفت: سال گذشته امکان برگزاری چنین همایشی فراهم نشد، اما پس از رونمایی رسمی از تفسیر تسنیم در قم و بازتاب گسترده آن، زمینه برای برپایی این مراسم فراهم شد.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به اهمیت تفسیر تسنیم افزود: تفسیر تسنیم از آثار ماندگار و ارزشمند جهان معاصر و ادامه مسیر المیزان علامه طباطبایی است و میتواند پاسخگوی نیازهای فکری و معرفتی جامعه امروز باشد.
او با بیان اینکه تربیت علمی و معنوی شخصیتهای بزرگ حاصل توجه خانوادهها و اساتید وارسته است، خاطرنشان کرد: پدران و مادران دیندار و معلمان با تقوا، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری علم و شخصیت فرزندان دارند و این همایش باید زمینهای برای تشویق نوجوانان مستعد به ورود به حوزههای علمیه باشد.
آیتالله محمدباقر محمدی لائینی با گرامیداشت یاد حضرت امام خمینی (ره) گفت: پس از قرنها، با رهبری امام راحل، حکومت دینی مشروع بار دیگر احیا شد و حق بزرگی بر گردن همه ما دارد؛ همان مسیری که امروز بزرگان تفسیر قرآن همچون آیتالله جوادی آملی آن را ادامه میدهند.
نماینده ولیفقیه در استان مازندران، گفت: در دوران ائمه (ع)، صرف شیعه بودن و محبت اهلبیت داشتن، انسان را در معرض آزار و سرزنش قرار میداد و این غربت، نشانهای از پایبندی به مسیر حق بود.
گسترش فرهنگ غدیر یکی از ماموریتهای عالمان دین
نماینده ولیفقیه در مازندران با بیان اینکه گسترش فرهنگ غدیر باید پیوندی عمیق با قرآن داشته باشد، گفت: یکی از مأموریتهای اصلی عالمان دینی، هدایت گمراهان و همراهی با مردم در تحمل سختیها و آزارهاست؛ چرا که قرآن کریم از صبر و پایداری در مسیر حق سخن گفته است.
آیتالله محمدی لائینی ادامه داد: امروز اگر جامعه با دشواریهایی روبهروست، علما و حوزههای علمیه نیز در این رنجها شریکاند و یک عالم دینی واقعی، باید پاسخگوی ندای منادی الهی در هر عصر باشد.
وی به جایگاه علمی و معنوی آیتالله جوادی آملی اشاره کرد و افزود: حضور و حمایت صریح ایشان از مقام معظم رهبری، بهویژه در همایش اخیر، نقش مهمی در تبیین جایگاه امامت و رهبری داشت و بسیاری از شبهات و فضاسازیها را خنثی کرد.
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه آیتالله جوادی آملی در طول حدود چهار دهه تدریس تفسیر «تسنیم»، هزاران طلبه را تربیت کردهاند، گفت: این اثر قرآنی توانسته نقش مهمی در احیای جامعه و ارتقای فهم دینی مردم ایفا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، لبخند زدن به دشمن را نتیجه فاصله گرفتن از قرآن و آموزههای قرآنی دانست و افزود: بیتوجهی به حدود الهی و احکام قرآن، زمینهساز آسیبهای جدی در جامعه است.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به اینکه فهم نادرست از قرآن موجب گمراهی میشود، تصریح کرد: علامه جوادی آملی به علم حقیقی قرآن دست یافته و تفسیر تسنیم، جبرانی برای کاستیهای فهم قرآنی در جامعه است.
آیتالله محمدی لایینی در پایان ابراز امیدواری کرد: همایش «ندای قرآن از دیار علویان» و معرفی تفسیر «تسنیم» بیش از گذشته گسترش یابد و این صدای ماندگار قرآن به گوش همگان برسد.