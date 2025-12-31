به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی اظهار داشت: در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، ماموران ایستگاه ایست و بازرسی "امام زاده عبدالله (ع) " با اشراف اطلاعاتی پس از کنترل محور‌های مواصلاتی یک دستگاه خودروی سواری حامل بار قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی تعداد یک دستگاه موتور قایق صیادی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف کردند.

سرهنگ سودانی با بیان اینکه کارشناسان ارزش بار توقیفی را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.