به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، توده هوای سرد تا فردا سبب کاهش محسوس دما در کل استان و وقوع دما‌های صفر وزیر صفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی استان خواهد شد.

سپس از اواسط وقت فردا تا روز جمعه روند افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است. تا اوایل هفته آینده وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و جاده‌های مواصلاتی استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد.

شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت فردا مواج پیش بینی می‌شود. از اواسط وقت فردا تا اواخر وقت شنبه احتمال بارش‌های پراکنده برف و باران در ارتفاعات استان وجود دارد.

در شبانه روز گذشته هندیجان با دمای ۱۸.۳ و دهدز با دمای ۲.۴- درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.