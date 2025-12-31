به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: نخستین بار در تاریخ کشتی توانستیم یک مجموعه از تست‌های ژنتیک، آزمایشات خون و ادرار، اینبادی (INBODY)، تست‌های قلبی، عروقی، آمادگی جسمانی برای ورزشکاران در مرکز هوش مصنوعی فدراسیون کشتی انجام دهیم.

وی افزود: نخستین فدراسیون در ایران هستیم که تجهیزات کامل سخت افزاری و نرم افزاری برای گرفتن تست‌های تخصصی کشتی را داریم.

رنگرز گفت: نخستین اردوی آماده سازی ۱ تا ۹ دی در کمپ تیم‌های ملی کشتی برگزار شد. دومین اردو از ۱۵ دی آغاز می شود، از بین نفرات برتر قهرمانی کشور با اولویت تیم امید یک تیم به رقابت‌های جام وهبی امره ترکیه که از مسابقات شناخته شده کشتی دنیا است، اعزام خواهد شد تا به نوعی از همین الان در فاصله تقریبا ۱۱ ماه تا رقابت‌های امید‌های جهان، تمهید کامل برای انجام فرآیند آمادگی آن‌ها دیده باشیم.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی افزود: برنامه‌های خود را تا پایان مسابقات جهانی بزرگسالان به فدراسیون ارائه دادیم و بر اساس آن اردو‌های آماده سازی و حضور در مسابقات بین المللی را در دستور کار داریم.