

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون ۹ رویداد گردشگری کرمانشاه در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسیده، اعلام کرد: علاوه بر سمنوپزان روستای کرتویج و آئین سوگند با بلوط، جشنواره سیب سرتخت، جشنواره کباب شاهو در روستای شبانکاره روانسر، جشنواره غذای بومی محلی روانسر، جشنواره توت فرنگی شاهو روانسر، تعزیه فش، انگور کندوله و هلیسه پزان روستای کنگرشاه نیز در تقویم گردشگری قرار گرفته‌اند.

روشن از تدوین پرونده پنج رویداد گردشگری دیگر برای ثبت در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور خبر داد و افزود: این رویداد‌ها شامل صعود سراسری به ارتفاعات بازی دراز، آئین قربانی بانه وره، مراسم افطاری ماه رمضان در پاوه، لیموی قصرشیرین و یادواره ۷۲ شهید دهستان حیدریه گیلانغرب هستند که تا پایان سال در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور ثبت می‌شوند.