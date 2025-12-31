به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جانشین فرمانده پلیس راه استان گفت: در پی بارش برف دیروز در جاد‌های استان از جمله جاده یاسوج سرفاریاب، یاسوج اقلید و یاسوج اصفهان و ذوب شدن برف در اطراف این جاد‌ها باعث لغزندگی آنها شده و در صورت رعایت نشدن سرعت مطمئنه احتمال بروز تصادف قابل پیش بینی است.

سرهنگ هدایت خلیلی پور افزود: در مسیر یاسوج سرفاریاب و ذوب شدن برف در محدوده جوخانه جاده لغزنده است و رانندگان برای تردد از این مسیر حتما با سرعت مطئمنه حرکت کرده و از حرکات مخاطره آمیز و سرعت بالا در این مسیر خودداری کنند.

وی از لغزنده بودن جاده یاسوج -اصفهان و

گردنه باباحسن در جاده

یاسوج - اقلید به علت ذوب شدن برف در اطراف این مسیر‌ها خبر داد و اضافه کرد: با توجه به تداوم ذوب شدن برف در این محور‌ها تا چند روز آینده رانندگان با احتیاط در این مسیر‌ها تردد کنند.