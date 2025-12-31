به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ابراهیم شیرانی گفت: سطح کل باغات استان چهارمحال و بختیاری به ۵۱هزار و ۹۶۱ هکتار رسیده و میزان تولید سالانه محصولات باغی استان ۲۶۰هزار و ۱۹۵ تن است. این حجم تولید، علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت جایگاه استان در عرصه کشاورزی کشور ایفا می‌کند.

وی افزود: تا پایان آذرماه سال جاری، سطح گلخانه‌های استان به ۱۲۰ هکتار در قالب ۲۶۸ واحد گلخانه‌ای افزایش یافته است. از این میزان۱۰۴ هکتار به تولید سبزی و صیفی‌جات اختصاص یافته که تولیدی معادل ۱۷٬۶۸۰ تن داشته و ۱۶ هکتار به تولید گل و گیاهان زینتی اختصاص یافته که تولیدی بالغ بر ۱۷ میلیون شاخه گل را رقم زده است.

شیرانی افزود: هم‌اکنون ۷۰ هکتار گلخانه جدید با پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۷۰ درصد در حال ساخت است که پس از بهره‌برداری، جهشی چشمگیر در تولید و اشتغال استان ایجاد خواهد کرد.